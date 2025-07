Ein saniertes Dach für ein altes Haus – und plötzlich hängen große Säcke aus den Fenstern und die Wendezeit erwacht zum Leben. Was hat das alles miteinander zu tun? Im Oebisfelder Heimatmuseum gibt es überraschende Antworten.

Heidrun (von links) und Peter Teuber sowie Irmtraud Heidemann und Evelyn Pettke zählen zu den aktiven Mitgliedern des Heimatvereins in Oebisfelde.

Oebisfelde. - Es ist vollbracht: Das Oebisfelder Museum auf dem Burghof startet mit frischem Elan und in neuer Pracht in die Saison. Lesen Sie dazu Mit Video: In Oebisfelde öffnet sich ein Tor zum Mittelalter