Freizeit-Tipp: Radtour in Magdeburg an der Elbe und durch die Elbaue

In einem Bogen führt die Volksstimme-Radtour „Auf Deichschau“ durch die Elbaue im Osten Magdeburgs. Es bieten sich von der Deichkrone Blicke über das Land, auf Altwasser der Elbe, in Auenwälder und über Felder.

Magdeburg - Magdeburg definiert sich über die Elbe: „Ich kenne eine Stadt, am großen Strom“, heißt es bezeichnenderweise in dem Magdeburger Kinderlied, das jedes Mal vor einem Heimspiel des FCM in der MDCC-Arena erklingt. Nur ist der Aufstieg Magdeburgs seit dem Mittelalter eng mit dem Fluss verbunden – doch der hat auch seine gefährlichen Seiten.