Freizeit-Tipps: Das bietet Magdeburg am 19. Juni 2022

Die Magdeburger und ihre Gäste können aus einem breiten Angebot an Veranstaltungen auswählen. Die Palette reicht von Theater über Konzerte bis hin zu einem Kunstmarkt. Die Volksstimme hat unten einige Freizeittipps und Ideen für Ausflüge für den 19.06.2022 zusammengestellt. Die Tipps für den 18.06.2022 gibt es hier.

Open Air mit Sarah Connor

Mit einem Konzert ist Sarah Connor am 19. Juni ab 20 Uhr im Magdeburger Elbauenpark zu erleben. Im Vorfeld berichtet sie, dass manchmal Lieder völlig überraschend zu einem kommen. „,Bye bye‘ ist so ein Lied“, sagt sie, die in diesem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Menschen thematisiert. Sie erläutert: „Ich habe das Gefühl eingefangen, das mich gerade überall umgibt, und mit Tobias Kuhn einen Song daraus gemacht. Für das Video bin ich unter anderem mit dem Auto rumgefahren und habe Menschen in den verschiedensten Situationen gebeten, kurz in mein Handy zu singen. Krankenschwestern, ein Busfahrer und eine Supermarktmitarbeiterin haben mitgemacht! Es musste schnell gehen und sollte unaufwendig sein und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung so viel toller Menschen.“

Im Fokus der diesjährigen Sommertour steht ihr zweites deutschsprachiges Album, das unter dem Titel „Herz Kraft Werke“ an die Erfolge ihres fünfmal mit Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ anknüpfen soll. Vier Jahre nach dessen Veröffentlichung hatte Sarah Connor mit „Vincent“ die erste Single dieses neuen Werks herausgebracht.

Kunstmarkt in Magdeburg: Heinz ist zurück

Magdeburgs unverwechselbarer Kunstmarkt ist zurück. Am Sonntag, 19. Juni, wird der Buckauer Engpass endlich wieder zum Mekka für alle Kreativen. Der 8. „Heinz“ bringt Kunstschaffende, Kunstinteressenten und neugierige Besucher und Besucherinnen zusammen. Von 11 bis 18 Uhr werden die Straßen und Plätze in Magdeburgs Künstlerviertel zur Bühne. Hier wird musiziert, gestöbert und ausprobiert. Nirgends liegen bunte Kunst, modernes Design und hochwertiges Kunsthandwerk so nah beieinander.

Der Kunstmarkt "Heinz" findet am 19. Juni 2022 im Buckauer Engpass in Magdeburg statt. Archivfoto: Christina Bendigs

Rund 50 Kreative haben sich für den „Heinz“ angekündigt. Im Gepäck haben sie alles, was das kreative Herz begehrt: von Ölmalereien und Aquarellen über Fotografien, selbst gefertigten Schmuck und Mode sowie Skulpturen aus Bronze, Stein und Co.

Im Buckauer Engpass wird am 19. Juni Kunst nicht nur gekauft, sondern auch erlebt. Konzerte, Lesungen und Workshops gehören ebenso zum „Heinz“ wie kulinarische Genüsse.

Liebestoll im Magdeburger Schauspielhaus

Das am Theater Magdeburg angesiedelte Bürgerensemble bringt den sechsten Teil seiner Soap „Liebestoll“ auf die Bühne. Amora schlägt hier wieder zu: Auf einer Zugfahrt in der DDR trifft der Liebespfeil einen 17-Jährigen. Ganz unerwartet stiften romantische Gefühle auch bei einer Dame im hohen Alter Verwirrung. Am Pinguingehege im Magdeburger Zoo entspinnt sich eines der unglaublichsten Beziehungsdramen der letzten Zeit, und beim Blick ins eigene Spiegelbild kommt es in einer anderen Geschichte zur alles entscheidenden Erkenntnis. Die Flutkatastrophe im Jahr 2013 wird zur Zerreißprobe für eine Liaison, der Lebenstraum vom Märchenprinzen sorgt für turbulente Szenen, und dann ist da noch der Mann, der für seine Angebetete bis zum Äußersten gehen würde. Inspiriert sind die leidenschaftlichen Episoden von wahren Begebenheiten aus der Landeshauptstadt, präsentiert werden sie mit schnellen Schnitten, Wendungen und Cliffhangern – wie eine Seifenoper auf den Bühnenbrettern.

Vorstellungen gibt es am 19. Juni 2022 um 15.30 und 19.30 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Magdeburger Theaterballettschule zeigt ihr Können

Die Theaterballettschule Magdeburg präsentiert sich dieses Wochenende im Magdeburger Opernhaus mit einem Programm unter dem Titel „Früh übt sich“. Während die Vorstellung am heutigen Sonnabend bereits ausverkauft ist, waren zum Redaktionsschluss für die Vorstellungen am Sonntag um 10 und 15 Uhr noch einige Plätze zu haben. Erhältlich sind diese an der Theaterkasse und unter www-theater-magdeburg.de im Internet.

Ausflug in die Geschichte von Film, Theater und Varieté

Stadtgeschichte: Im Mittelpunkt der diesjährigen literarischen Reise im komfortablen Reisebus mit der Stadthistorikerin Nadja Gröschner stehen stadtgeschichtliche Ereignisse im Zusammenhang mit literarischem Schaffen in Film, Theater und Varieté. Start ist am 19. Juni 2022 um 11 Uhr am Kulturzentrum Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Karten für die Busreise können unter 0176/20 67 48 58 oder 0163/432 36 47 erworben werden.

Architektur Magdeburgs mit dem Fahrrad erkunden

Radtour: Am 19. Juni 2022 ab 14 Uhr lädt Carmen Niebergall zur nächsten „Fahrrad-Architektour“ ein. Unter dem Motto „Das bunte Magdeburg“ werden dabei unter anderem die Spuren der Bauhaus-Zeit erradelt. Die Fahrt führt zum Kunstmuseum, zu Stadthalle und Hyparschale, über Rayonhäuser zum Uniklinikum in die Gartenstadt bis in die Otto-Richter-Straße mit der expressiven Farbgestaltung sowie die Hermann-Beims-Siedlung.

Treffpunkt ist am Schachspiel auf dem Domplatz. Karten für 15 Euro gibt es unter Telefon 0391/73347784.

Längste Kaffeetafel Magdeburgs

Kaffeehausmusik: Im Eintritt von 17,50 Euro inbegriffen sind Kaffee und Kuchen am 19. Juni 2022 um 15 Uhr beim Kulturpicknick bei Kaffeehausmusik an Magdeburgs längster Kaffeetafel an der Festung Mark im Hohepfortewall. „Erleben Sie imposante Klänge von Franz Lehár, Johann Strauss, Musicalmelodien und vieles mehr. Nehmen Sie Platz und genießen Sie das Rossini-Quartett sowie Kammersängerin Undine Dreißig (Mezzosopran) und Matias Tosi (Bariton), begleitet von Petra Steinbring (Piano)“, heißt es in der Ankündigung.

Karten gibt es nur im Vorverkauf und unter festungmark.com auf der Website der Einrichtung.

Sommerwonne in der Magdeburger Markuskirche

Ein Konzert mit dem Titel „Sommerwonne“ gibt das Streichquartett „Quattro per Quattro“ am 19. Juni 2022 ab 16 Uhr in der Markuskirche, Heinrich-Zille-Straße 4 in Magdeburg. Marianne Babinec und Viktoria Wisniewski (beide Violine), Renate Buchmann (Viola) sowie Heidemarie Beckert (Violoncello) unterrichten am Konservatorium „Georg Philipp Telemann“ und spielen seit Jahren in unterschiedlichen Orchestern und Ensembles. Auf ihrem Programm stehen Werke von Luigi Boccherini, Joseph Haydn und Engelbert Humperdinck. Lutz Buchmann, zuletzt Leiter des Gesellschaftshauses, wird das Konzert mit kurzweiligen Texten abrunden.

Tschechische Kompositionen

Um 17 Uhr beginnt am 19. Juni 2022 in der Magdeburger Johanniskirche das Sinfoniekonzert „Neuer Mut“ mit dem Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde. Das Programm mit bekannten tschechischen Komponisten schlägt klangvolle Brücken von Smetanas symphonischer Dichtung „Vyszerad“ aus dem Zyklus „Mein Vaterland“ über das „Scherzo fantastique“, ein Orchesterstück aus den glücklichsten Jahren von Josef Suk, bis hin zur berühmten neunten Dvorak-Sinfonie „Aus der neuen Welt“.

Akademisches Orchester Magdeburg gibt ein Konzert

Das Akademische Orchester Magdeburg lädt nach dreijähriger Pandemieunterbrechung erstmals wieder zu einem Live-Konzert ein. Dafür spielt der Klangkörper der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in großer Besetzung im Audimax der Uni – am 19. Juni 2022 ab 18 Uhr im Hörsaal 1 in Gebäude 26 auf dem Campus an der Pfälzer Straße. Unter Leitung des Dirigenten Mauro Mariani werden die rund 40 Musiker des Orchesters Werke von Mozart, Schubert, Beethoven und Mendelssohn aufführen.

Bis zur Corona-Krise war das kleine Inselfestival am Adolf-Mittag-See im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg zu einer Tradition im Magdeburger Kulturkalender geworden. Zunächst als Projekt des Studiengangs Cultural Engineering der Otto-von-Guericke-Universität initiiert, hatte der Verein Kante die Organisation inne. Nachdem sich dieser Verein aufgelöst hat und die Pandemie-Bedingungen die Ausrichtung eines Festivals wieder zulassen, hat nun der Verein Musikkombinat die Regie übernommen. Heute und morgen wird noch Programm mit Lesungen, Workshops und Musik geboten. Der Eintritt ist frei.

Für den Abschluss am 19. Juni 2022 lassen es die Festival-Veranstalter entspannt angehen: Von 11.30 bis 13.30 Uhr ist ein Brunch geplant. Bis 14 Uhr gibt es dann auch Musik vom DJ. Für 13 bis 16 Uhr ist ein Flohmarkt angesetzt. Es folgen zwei Lesungen – und zwar von 14 bis 15 Uhr unter dem Titel „Radikale Fürsorge jetzt“ und von 15 bis 16 Uhr aus der Feministischen Bibliothek.

Zum Ende des Festivals ist noch einmal Livemusik geplant: von 16 bis 18 Uhr mit den „I-Quality-Sound-Rockaz“ und von 19 bis 20 Uhr mit Lyschko.

Elbefest am Petriförder

Zu einem Elbefest lädt die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft MWG morgen von 10 bis 18 Uhr an den Petriförder am Magdeburger Schleinufer. Gezeigt wird der berühmte Halbkugelversuch von Otto von Guericke, den diesmal Boote auf der Elbe wagen. Die Otto-von-Guericke-Gesellschaft wird darüber hinaus mit Besuchern historische Experimente durchführen. Das Passagierschiff MS „Stadt Wolfsburg“ bleibt fest am Ufer vertäut und bittet als Kaffeehaus-Dampfer zu Talk und Törtchen. Auf der Elbe gibt es ein Stelldichein verschiedener Bootsanrainer, die vom Wasser aus das Fest besuchen. Musikalisch bleibt es maritim mit dem Shanty-Chor Magdeburg und den Liederpiraten und Arnulf Wenning. Jugendliche des Scholl-Gymnasiums sind mit dem Schlagwerkensemble „Culture Crack“ und dem Kinderchor „con adore“ mit dabei. In der Kinder-Bastelwerkstatt können Flöße gebastelt und im Pool auf ihre Schwimmfähigkeit getestet werden. In einem anderen Wasserpool können Kinder sich im Powerpaddler ausprobieren. Zudem gibt es ein großes Piratenschiff als Hüpfburg. XXL-Holzspiele aus aller Welt für Kinder und Erwachsene laden zum Spielen ein. Unter anderem gibt es auch Auftritte vom Kaos-Clown und dem Magdeburger Folklore-Ensemble, die Aufführung des Kindermusicals „Susi und Tino und die Wasserelfe“, eine Weinterrasse auf dem Lukashügel, die einen grandiosen Blick über die Elbe bietet, eine Ideen-Expo für Kinder, mit dem Verein TuS Neustadt „Walking Football“, eine Präsentation der Wasserrettung der DLRG und Exponate der Interessengruppe Modellboot sowie die Schreibmeisterei für Kinder.

Bei dem Veranstalter handelt es sich um die größte Wohnungsbaugenossenschaft Sachsen-Anhalts. Die MWG hat unter anderem in Magdeburg am Bau neuer Häuser für das Domviertel am Breiten Weg mitgebaut und ist Bauherr für das Hochhaus der Langen Luise.

Songtage in Magdeburg

Am 19. Juni 2022 finden die Magdeburger Songtage ihren Abschluss. Ab 17 Uhr stehen Simon Becker (Songwriter) und Foyal (Klezmer) auf der Bühne.