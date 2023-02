Magdeburg - Was kann man in Magdeburg unternehmen? Für Dienstag, den 28. Februar 2023 hat, hat die Magdeburger Volksstimme Ideen und Freizeittipps zusammengestellt. Es geht um Schauspiel und Kino, um Malerei, Party und Sportgeschichte. Zu den Freizeit-Tipps für Montag, den 27. Februar 2023, geht es hier.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es geht um Franz Woyzeck, einem Soldaten, der als Diener für einen Hauptmann arbeitet. Um seine Familie zu unterstützen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil, die seine Ernährung auf Erbsen reduzieren. Armut, Erniedrigungen und der Mangel an Nahrung führen zur Eskalation: In einem Anfall von Wahn tötet Woyzeck seine Freundin Marie.

Georg Büchner wurde von Zeitungsberichten über Frauenmorde zu diesem Drama inspiriert. In Jan Friedrichs Version wird die Geschichte in die Gegenwart transformiert und erinnert an Computerspiele. Das Publikum schlüpft in Woyzecks Perspektive und begleitet ihn durch eine Welt, in der Entscheidungsmöglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden.

Vorstellungen sind unter anderem für den Mittwoch – nur noch Restkarten erhältlich –, für Donnerstag und den 11. April jeweils um 10 Uhr, jeweils um 19.30 Uhr am 18. und 25. März und am 28. und 30. April sowie am 26. März um 18.30 Uhr geplant.

Sportgeschichte bei der Magdeburger Urania

Der Geschichtsverein Magdeburg und die AG Sportgeschichte präsentieren am Dienstag in einem Vortrag von Roland Uhl historische Sportstätten in Magdeburg. Die Veranstaltung findet in der Urania am Nicolaiplatz 7 statt.

Die reiche Geschichte von Magdeburgs Sportstätten, die als Treffpunkte für sportbegeisterte Menschen dienten, wird thematisiert. Der Vortrag beinhaltet die Verfolgung der Entwicklung des Viktoria 96 Sportplatzes bis zur heutigen MDCC-Arena. Der Eintritt beträgt 5 Euro und eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0391/255.060 wird gebeten.

Vernissage mit Malerei von Frank Täubner in der Galerie Himmelreich

Mit einer Vernissage wird am Dienstag um 19 Uhr in der Galerie Himmelreich im Breiten Weg 213b in Magdeburg eine neue Ausstellung eröffnet. Gezeigt wird Malerei von Frank Täubner. Täubner ist oft zu Fuß oder mit dem Rad im Harz und seiner Umgebung unterwegs, um schöne Motive zu finden, die er später mit Ölfarben auf Leinwand oder Karton festhält. Seine Bilder zeigen die geheimen Melodien und die ursprüngliche Schönheit der Natur, die er auf seinen Streifzügen entdeckt hat.

Der Künstler selbst sagt: „was ich in der Natur sehe und empfinde, kann kein Fotoapparat einfangen. Das Spiel des Lichtes in den Blättern, den Tanz der Schatten auf den Wegen, das Wachsen und Vergehen der Gräser und immer wieder neu das Strömen des Wassers. So entdecke ich den verborgenen Sinn der Dinge, fange die geheimen Melodien der Natur ein“.

Zur Vernissage spricht der Maler, und es gibt Musik von Martin Müller auf dem Akkordeon. Die Ausstellung wird bis zum 31. März gezeigt. Die Galerie Himmelreich hat dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Besichtigung zu anderen Zeiten kann nach Vereinbarung erfolgen.

Film zeigt den Einsatz junger Menschen

Der Film "Bigger Than Us" wird am Dienstag im Magdeburger Studiokino am Moritzplatz gezeigt. Beginn ist um 17 Uhr.

Es geht um junge Menschen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen. Die jungen Aktivisten haben mit ihrem Engagement und ihrer Entschlossenheit wichtige Beiträge zur Entwicklung geleistet und zeigen, wie man heute auf der Welt leben kann und was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.

Der Film folgt der Reise der 18-jährigen Melati, die gemeinsam mit Hunderten Jugendlichen auf Bali ein Verbot für Einwegplastik erkämpft hat und nun auf der Suche nach Gleichgesinnten um die Welt reist. Auf ihrem Weg trifft sie Mohamad, der im Libanon eine Schule für Geflüchtete gegründet hat, Memory, die das Heiratsalter in Malawi erhöht hat, Mary, die in Griechenland Flüchtlinge vor dem Ertrinken rettet, Xiuhtezcatl, der in den USA für eine Klimawende kämpft, Rene, der sich für Redefreiheit in Brasilien einsetzt, und Winnie, die in Uganda Hilfe zur Selbsthilfe anbietet, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.