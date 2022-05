Fremdsprachen-Zuwachs für die Stadtbibliothek Magdeburg

Ein italienischer Sprachführer ergänzt das interkulturelles Angebot in der Stadtbibliothek Magdeburg. Aktuell gibt es auch eine hohe Nachfrage für Deutsch als Fremdsprache.

Magdeburg - „Die ,Adesso’ ergänzt unseren Bestand an ausgewogenen Angeboten“, freut sich Kathrin Oschmann, Verantwortliche für die Interkulturelle Bibliothek in der Stadtbibliothek Magdeburg. Mit dem italienischen Blatt, das auf Deutsch so viel wie „jetzt gleich“ heißt, bekommt das interkulturelle Sortiment einen neuen italienischen Sprachführer.