Fridays for Future Magdeburg ruft zum Klimastreik vor der Bundestagswahl auf

Kurz vor der Bundestagswahl wollen die Aktivisten von Fridays for Future Magdeburg die Wähler zu einer Stimme im Zeichen des Klimaschutzes aufrufen. Dafür wird am24. September 2021 in Magdeburg demonstriert. Beginn ist um 15 Uhr.

Magdeburg - „Es ist eine der letzten Wahlen, bei der noch etwas Entscheidendes fürs Klima geändert werden kann“, sagt Rio. Die 14-Jährige gehört zu Fridays for Future Magdeburg – und ist besorgt um ihre Zukunft. Es gehe darum, den Klimawandel aufzuhalten und zu verhindern, dass bestimmte Kipp-Punkte erreicht werden. „Ich werde eine derjenigen sein, die die Auswirkungen des Klimawandels am härtesten zu spüren bekommen wird“, sagt Rio. Und sie ist verärgert, dass sie selbst noch zu jung ist, um den Bundestag zu wählen, und stattdessen viele ältere Menschen entscheiden, die sich nicht so sehr ums Klima sorgen.