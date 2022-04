Friedensappelle zum 77. Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs

Tausende beteiligen sich am 16. Januar 2019 an der Aktion „Magdeburg singt für eine weltoffene Stadt" auf dem Alten Markt. Wegen der Corona-Pandemie singen am 16. Januar 2022 nur eingeladene Chöre. Die Magdeburger sind eingeladen, Übertragungen ab 18 Uhr im Offenen Kanal oder auf verschiedenen Streaming-Diensten zu verfolgen.

Foto: Uli Lücke