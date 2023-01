Stadt Magdeburg investiert knapp 5 Millionen Euro in die Modernisierung von Gebäude der Kita „Zwergenhügel“ und des Freien Waldorfkindergartens. Der Bestandsbau ist umfassend erneuert und barrierefrei gestaltet worden. Nun gab es die feierliche Einweihung mit Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Frischekur für Sudenburger Kitas in Magdeburg

Auch der Außenbereich der Kindergärten in Magdeburg-Sudenburg wurde rundum erneuert.

Magdeburg - vs

Schon einige Monate sind die Jungen und Mädchen der Johanniter-Kita „Zwergenhügel“ und des Freien Waldorfkindergartens in der Siedlung Friedenshöhe im Stadtteil Sudenburg in ihrer rundum erneuerten Einrichtung zu Hause.

Am Mittwoch (25. Januar) ist nun die feierliche Einweihung der Gebäude im Beisein von Oberbürgermeisterin Simone Borris begangen worden.

Wärmedämmung, Aufzug und Fußbodenheizung

Insgesamt 4,86 Millionen Euro hat die umfassende Sanierung der Kitas gekostet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Bestandsbau aus dem Jahr 1976 ist kaum mehr wiederzuerkennen. Ein Schwerpunkt lag in der Herstellung einer energetischen Gebäudehülle sowie einer modernen Energieversorgung.

Stephen Gerhard Stehli von der Johanniter-Unfallhilfe, Isabel Hulha, Leiterin der Kita Zwergenhügel, Oberbürgermeisterin Simone Borris und Annette Schöpke, Leiterin des Freien Waldorfkindergartens. Foto: LH Magdeburg, Romy Buhr

So seien unter anderem die Fassadenflächen mit einer Wärmedämmung und mit Oberputz farblich gestaltet worden, wie es in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung heißt. Dämmung wurde ebenso für die erneuerte Dachhaut sowie die unterseitige Kellerdecke verbaut.

Ein Blick in einen der neu gestalteten Räume des Freien Waldorfkindergartens. Foto: LH Magdeburg, Romy Buhr

Zudem seien die Fenster renoviert und auf der Westseite mit Sonnenschutzanlagen ausgestattet worden. Die haustechnischen Anlagen wurden erneuert und die Fußböden in den Nutzräumen mit einer Fußbodenheizung ausgestattet.

Ein weiterer Fokus der Modernisierung lag in der Gewährleistung von Barrierefreiheit in den Räumen. „So wurden behindertengerechte Sanitäranlagen, ein Personenaufzug, ebenerdige Zugänge an den Haupteingängen sowie Rampenführungen berücksichtigt“, heißt es aus dem Rathaus.

Stadt trägt Hauptlast aus Eigenkapital

Start für die Bauarbeiten war im März 2020. Knapp zweieinhalb Jahre haben diese angedauert. Die Kinder des Waldorfkindergartens konnten sodann im August 2022 sowie die Kinder der Kita „Zwergenhügel“ im Oktober in ihr Gebäude zurückkehren. Mit Wiederaufnahme des Betriebs mussten lediglich noch die Außenlangen fertiggestellt werden. Dies ist inzwischen ebenfalls erfolgt.

In den Nutzräumen der Kindergärten wurde eine Fußbodenheizung verbaut. Foto: LH Magdeburg, Romy Buhr

Die Kita-Modernisierung ist mit Mitteln aus dem Förderprogramm STARK III plus EFRE umgesetzt worden. Allerdings steht die vollständige Auszahlung der Gelder noch aus.

Die Hauptlast werde durch pandemiebedingte Kostensteigerungen und nicht förderfähige Aufwendungen der Sanierung aus dem Eigenkapital der Stadt Magdeburg getragen.