Nach einem Frühjahrscheck haben Autofahrer Gewissheit, dass ihr Fahrzeug in einem guten Zustand ist.

Notorische Zweifler werden an dieser Stelle denken: „Ja, logisch. Natürlich sagen die, ein Frühjahrscheck ist wichtig. Die wollen ja schließlich Geld verdienen.“



Doch die Cleveren lesen erstmal weiter und bilden sich dann eine Meinung. Denn ausgelastet sind die Werkstätten vom Peugeot Autohaus Schulze auch ohne die Tipps zum Thema Frühjahrscheck.

Fachmann Frank Wartmann sagt dazu: „Ein Frühjahrscheck ist wie eine kleine Inspektion. Danach haben unsere Kunden die Gewissheit, dass ihr Auto in einem guten Zustand ins Frühjahr startet. Selbst wenn eine Reparatur nötig war, wurde sie rechtzeitig erkannt und verursacht keine Folgeschäden.“

Was wird beim Frühjahrscheck gemacht?

Zum Frühjahrscheck im Peugeot Autohaus Schulze gehört:

Gummipflege

Entfernung der Salzablagerung vom Winterdienst

Kontrolle Zustand Batterie

Elektronikcheck, Steuergerätabruf

Kontrolle Kühlwasserstand

Kontrolle Ölstand

Auffüllen Wasserstand Scheibenreiniger

Frank Wartmann: „Wir empfehlen zusätzlich eine Autowäsche inklusive Unterboden, um die Salzablagerungen vom Winterdienst zu entfernen.“

Was kostet ein Frühjahrscheck im Peugeot Autohaus Schulze?

Ein Frühjahrscheck kostet 29,90 Euro ohne Material und Reparaturen. Sollte eine Reparatur nötig sein, werden die Kosten vorab mit dem Kunden abgestimmt. Hier geht’s zur Terminvereinbarung.

Radwechsel – selber machen oder Autowerkstatt?

Beim Thema Radwechsel rät Fachmann Frank Wartmann zum Termin in der Autowerkstatt. Denn Servicemitarbeiter wechseln nicht nur die Räder. Sie beraten Kunden zur richtigen Rädersorte und schätzen die Qualität der Bereifung ein. Zudem ist ein Radwechsel im Autohaus Peugeot Schulze gleichzeitig ein kleiner Servicecheck. Überprüft werden:

Reifendruck

Bremsen

Qualität der Reifen

Kühlwasser

Motoröl

Außerdem müssen die Radmuttern bei jedem Fahrzeug nach rund 50 gefahrenen Kilometern nachgezogen werden. Beim Radwechsel im Autohaus Schulze ist dieser nachträgliche Service kostenlos.

Beim Radwechsel in der Autowerkstatt wird gleichzeitig ein Servicecheck gemacht. Foto: Peugeot Autohaus Schulze

Allwetterreifen – ja oder nein?

„Sind die Autofahrer hauptsächlich in unseren Breitengraden unterwegs, machen Allwetterreifen Sinn“, so Frank Wartmann. Sie sind für Autofahrer geeignet, die im Flachland unterwegs sind. Bei der Wahl geht es um die Beachtung der Haltbarkeit der Reifen, die schnellere Abnutzung, den Rollwiderstand, den Spritverbrauch und nicht zuletzt die Fahrgeräusche. Am besten ist, sich beim Fachmann beraten zu lassen.“