Früher Frühling: Der Sonne folgt in Magdeburg der Sturm

Der Februar zeigte sich zuletzt frühlingshaft. Doch in den kommenden Tagen geht es eher in Richtung Aprilwetter. Ein Blick auf Sturm und Regen in Magdeburg.

Krokusse am Fuß des Fürstenwall-Parks an der Hegelstraße in Magdeburg.

Magdeburg - Milde Temperaturen und Sonnenschein an den Tagen zuvor Magdeburg dem Frühling ein Stück näher gebracht: In volle Blüte stehen inzwischen die Krokusse an vielen Stellen der Stadt. Hier beispielsweise eine Aufnahme vom Fuße des Fürstenwallparks an der Hegelstraße mit Blick auf den Dom. Doch wie geht es in den kommenden Tagen weiter?

Wetter in Magdeburg für den 15. Februar

Mit der Sonne ist es erst einmal vorbei. Jetzt bestimmt ein Tiefdruckgebiet das Wetter in Deutschland, und damit bleibt es auch am heutigen 15. Februar 2022 in Magdeburg den Vormittag über bewölkt. Am Nachmittag dürften die Wolken etwas aufreißen, heißt es in Prognosen der Wetterdienste.

Die Temperaturen dürften bis auf 9 Grad Celsius ansteigen. Größere Niederschlagsmengen sind für diesen Tag nicht zu erwarten. Es weht ein böig auffrischender Wind.

Wann es in Magdeburg stürmisch wird

Dieser Wind ist es auch, der Magdeburg in den kommenden Tagen zu schaffen machen könnte. Am morgigen 16. Februar 2022 sind insbesondere am Vormittag Niederschläge zu erwarten. Vor allem aber wird es wegen des zunehmenden Winds ungemütlich: Am Donnerstag, 17. Februar werden in Magdeburg aus westlichen Richtungen Böen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde erwartet. Und auch an den beiden Tagen danach bleibt es stürmisch: Für Freitag und Sonnabend ist von bis zu 70 Kilometern pro Stunde die Rede.

Insbesondere am Donnerstag gibt es auch Regen. Von bis zu zehn Litern Niederschlag über den Tag verteilt ist an diesem Tag die Rede.

Die Temperaturen sinken vom Spitzenwert bei 11 Grad Celsius am 15. Februar auf 7 Grad Celsius am Wochenende. Vor einem Jahr hatte Magdeburg gerade erst eine Frostperiode überstanden, die die Stadt Anfang Februar im Griff hatte und die zu ungewohnt großen Schneemengen geführt hatte. Von einer solchen Entwicklung ist derzeit nichts zu erkennen.