Die Fläche „Am Thie“ in Magdeburg-Diesdorf soll aufgewertet werden. Die Stadt legte verschiedene Varianten vor. Für welchen Vorschlag sich der Heimatverein entschieden hat.

Der Weg „Am Thie“ in Magdeburg soll aufgewertet werden.

Magdeburg - Die Aufwertung der Fläche „Am Thie“ in Magdeburg-Diesdorf beschäftigt die Anwohner bereits seit längerer Zeit. Der Weg, der an der Wendeschleife liegt, wird von Spaziergängern und Radfahrern gern als Durchgang genutzt.

Doch in den vergangenen Jahren sei er, so erklärt es der Bürger- und Heimatverein Diesdorf, durch verschiedene Arbeiten etwas unattraktiver geworden. Daher habe der Verein Wünsche bereits 2023 erarbeitet, um den Weg neu zu gestalten. Diese Vorschläge sind von der Stadt geprüft und bereits im vergangenen Jahr in verschiedenen Varianten zur möglichen Umsetzung vorgestellt worden.

Nun hat sich der Heimatverein für eine dieser Varianten entschieden. Jan Müller, der den Bürger- und Heimatverein vertritt, stellte die ausgewählte Variante mit dem Titel „Geschichte trifft Gegenwart“ vor. „Der Weg soll also wieder grün werden“, hält er allgemein fest.

Gehweg in Magdeburg soll erneuert werden: Mehr Blumen und Bäume

Dafür sollen unter anderem neue Bäume gepflanzt und eine Blumenwiese mit Frühjahrsblühern angelegt werden, um das Areal aufzuwerten. Weiterhin sieht der Entwurf vor, das derzeit verrohrte Niederschlagswasser offenzulegen und damit den Zustand von etwa 1700 wiederherzustellen. In Zeiten von Regen fließe dort Wasser, während der Bereich bei Trockenheit als Graben bestehen bleibe, erklärt Jan Müller.

Die Steinmauer wird aus alten Natursteinen neu errichtet. Auch Sitzgelegenheiten entlang des Weges sowie ein Steintisch und Sitzmöglichkeiten vor der neuen Mauer seien Teil des Konzepts. Der Bereich solle somit wieder grüner und einladender gestaltet werden.

Ein erster wichtiger Schritt zur Aufwertung der Fläche ist bereits im Jahr 2023 erfolgt. Durch einen Antrag der SPD-Ratsfraktion ist das Thema im Stadtrat behandelt worden.

So geht es weiter

Stadtsprecher Michael Reif erklärte, dass nun gemäß Stadtratsbeschluss die Prüfung der Beantragung von Fördermitteln zur Finanzierung durch verschiedene Programme erfolge. Parallel dazu werde eine Kostenprognose für die gewählte Variante erstellt.

„Sofern Fördergelder bewilligt werden, ist eine zeitnahe Umsetzung angedacht“, erklärt er. Ein konkreter Zeitplan und eine Kostenprognose könnten aber aus diesen Gründen derzeit noch nicht genannt werden. Dafür sei es noch viel zu früh.