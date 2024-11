In Magdeburg wird ein neuer Gehweg geplant, der nicht nur für Fußgänger mehr Platz bietet, sondern auch der Umgebung zugutekommt. Das wird allerdings teuer.

Superteuer: Warum ein paar Meter Fußweg in Magdeburg 380.000 Euro kosten

Gehsteig statt Stellplätze in Stadtfeld

Blick über die Kreuzung an der Pauluskirche in Magdeburg. Hier sollen wenige Meter Fußweg für viel Geld saniert werden.

Magdeburg - Die Doppelkreuzung mit zwei Fahrbahnen derGoethestraße dies- und jenseits der Schrote mit Annastraße und Immermannstraße soll neu gestaltet werden. Es geht darum, Falschparkern den Raum für ihr sündiges Verhalten zu nehmen.

Dazu sollen – wie die Volksstimme berichtete – die Fußwege auf der Schrotebrücke und am Rand der Einmündungen verbreitert werden. Die Obere Verkehrsbehörde hatte die Idee, gesperrte Flächen zu markieren und Fahrrad-Anlehnbügel aufzustellen, abgelehnt. So der Stadtrat zustimmt, könnten ab 2027 rund 380.000 Euro in das Vorhaben fließen.

Investiert Magdeburg fast 400.000 Euro für wenige Meter Fußweg?

Das ist viel Holz, wenn man in Zeiten eines millionenschweren Haushaltslochs bedenkt: Es geht um ein paar Meter Fußweg. Für die Summe könnte man auch ein Einfamilienhaus bauen. Warum ist das so teuer?

Anke Hirsch aus dem Baudezernat erläuterte: „Man muss zum einen bedenken, dass es sich bei diesem Bereich um ein Bau- und ein Gartendenkmal handelt.“ Entsprechend hochwertig müssen Material und Ausführung des Bauvorhabens auch ausfallen.

Was die Bäume mit dem Gehweg in Magdeburg zu tun haben

Hinzu kommt: Da sich der Gehweg in unmittelbarer Nachbarschaft der Grünanlage befindet, sollen mit dem Vorhaben auch Rigolen eingebaut werden. Bei diesen handelt es sich um unterirdische Hohlräume, in denen Regenwasser aufgefangen wird. Dieses Wasser wird in Trockenphasen von den Bäumen wieder aufgenommen.

Ken Gericke ist Fachbereichsleiter für Stadtplanung und Vermessung. Er sagt: „Damit können wir die vom Land in den Listen geforderte Klimamaßnahme nachweisen. Die Wahrscheinlichkeit ist daher hoch, dass wir eine Bewilligung bekommen.“

Stadtplanung und Klimaschutz in Magdeburg - Pilotprojekt

Die Rede ist vom Förderprogramm „Lebendige Zentren“, über das zwei Drittel der Kosten abgerechnet werden könnten. Die Rede ist davon, dass der Umbau ein Pilotprojekt auch für andere Bereiche der Stadt sei.

Diese Aussicht stimmte denn auch die Mitglieder des Bauausschusses am Donnerstag milde: Bei einer Ja-Stimme und fünf Enthaltungen empfiehlt er dem Stadtrat, den Vorschlag anzunehmen.