Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Einrichtungen in Magdeburg jeden Tag. Fünf Ideen hat die Magdeburger Volksstimme für Dienstag, den 31. Januar 2023, zusammengestellt. Es geht um Poesie und Comedy der Magdeburger Lesebühne, einen Überraschungsfilm - und passend zum nasskalten Wetter und den Wunsch, auch mal zu Hause zu bleiben, drei digitale Wissensangebote der Magdeburger Volkshochschule über Ernährung, Hilfe für Long-Covid-Patienten und vermeidbare Fettnäpfchen bei Reisen in die USA und nach Großbritannien. Tipps für dem 30. Januar gibt es hier.

Poesie, Literatur, Stand-up-Comedy und Gesang in Magdeburger Stadtbibliothek

Man kennt das Dilemma: Reagiert man tagsüber unbedarft auf das Läuten an der Wohnungstür, verwaltet man bis zum Nachmittag oft umfangreiche Paketlieferungen für die Nachbarschaft; die Annahme abzulehnen bedeutete jedoch den sozialen Tod. Diesen und anderen Herausforderungen aus der Welt der Post- und Paketboten widmet sich auf literarische Weise die Magdeburger Lesebühne bei ihrem nächsten Auftritt in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 am Dienstag um 19.30 Uhr.

Das besondere Thema des Auftritts hat sich die Magdeburger Lesebühne wie üblich wieder vorgeben lassen. Am Ende einer Show werden Vorschläge aus dem Publikum gesammelt und per Abstimmung festgelegt. Auf diese Weise wird die Leerstelle nach „Die höflichen…“ immer wieder im engen persönlichen Austausch mit den Zuschauenden neu und anders gefüllt. Daher sind die selbstgeschriebenen Texte, die der bekannte Kabarettist Lars Johansen, Theatermacherin Sandy Gärtner, Gesangskünstlerin Jessica Denecke sowie der Journalist Leonard Schubert präsentieren, ebenfalls neu und nur in seltenen Fällen bereits veröffentlicht.

Überraschungsfilm im Kino

Das Magdeburger Cinemaxx im City Carré zeigt am Dienstag unter dem Titel „Sneak Preview“ einen Überraschungsfilm. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Zu sehen gibt es einen kompletten Film schon vor offiziellem Kinostart. Doch was gezeigt wird, bleibt bis zum Filmbeginn geheim.

Digitaler Dienstag zum Thema Zucker

Am Dienstag bietet die Volkshochschule Magdeburg Kurse online an. Für diesen Dienstag stehen drei Angebote auf dem Plan. Ab 17 Uhr thematisiert Eva Blamberg „Süßmacher in Lebensmitteln“. Hintergrund: Zucker, Zuckeraustauschstoffe, Süßstoffe - kaum jemand blickt bei der Masse der Bezeichnungen für süßende Zutaten in verarbeiteten Lebensmitteln noch durch. Der Einsatz einer Vielzahl von Süßmachern mit unterschiedlichen Namen vertreibt Zucker oft von der Spitzenposition in der Zutatenliste.

Die klassische Aussage - was vorn in der Zutatenliste steht, hat den höchsten Anteil im Produkt - stimmt nicht mehr in jedem Fall. Der Vortrag klärt über unterschiedliche Süßmacher von A wie Aspartam über S wie Stevia bis Z wie Zuckerrübensirup auf und informiert, wie Verbraucher diese auf Lebensmittelverpackungen entdecken können. Der Kurs wird in Kooperation mit dem Digitalverbund VHS Halle (Saale) und der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt durchgeführt.

Digitaler Dienstag mit Gedächtnistraining für Long-Covid-Patienten

Um 18 Uhr beginnt dann ein Kurs von Petra Feige unter dem Titel „Gedächtnistraining (nicht nur) für Longcovid-Patienten“. Wer nach der Covid-Erkrankung Symptome wie Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen entwickelt, kann hier Hilfe finden. Nach einer kurzen Einführung zu den Hintergründen, probieren die Teilnehmer erste geeignete Übungen aus.

Auch Angehörige können hier Anregungen erhalten, wie sie sinnvoll das Gedächtnis mit betroffenen Personen trainieren können.

Digitaler Dienstag: Does and Don'ts in den USA und in Großbritannien

Smalltalk an der Supermarktkasse, in der Wohnung Schuhe anbehalten, bloß nicht über Politik reden? „Wie sich deutsche Bräuche und Gepflogenheiten von englischen und amerikanischen unterscheiden wollen wir in diesem Kurs erkunden, damit Sie in Ihrem Urlaub die großen Fettnäpfe vermeiden können“, heißt es im dritten Digitalkurs Does and Don'ts in den USA und in Großbritannien der Volkshochschule Magdeburg am Dienstag. Referentin ist Jule Lemmermann. Beginn ist um 18.30 Uhr.