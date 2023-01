Magdeburg - Magdeburg bietet tagtäglich eine bunte Palette an Möglichkeiten für Aktivitäten in der Freizeit. Die Volksstimme hat Freizeit-Tipps für Montag, den 30.01.2023, zusammengestellt. Es geht um Kunst, Geschichte, Musik, Film und eine Wanderung. Die Tipps für Unternehmungen am Sonntag, 29.01.2023, gibt es hier.

Textile Kunst in der Medizinischen Zentralbibliothek

Unter dem Titel „Stoffwechsel“ läuft derzeit eine Kunstausstellung in der Medizinischen Zentralbibliothek (Haus 41) in der Leipziger Straße 44 in Magdeburg. Gezeigt werden die Quilt-Kunstwerke von Ulrike Grote.

Quilt kommt aus dem Englischen und bezeichnet eine Steppdecke. Das Besondere: Die Künstlerin plant und probiert am Rechner vor, bevor sie die Stoffe kombiniert. Patchwork trifft hier also auf EDV.

Gezeigt wird die Ausstellung „Stoffwechsel“ bis zum 31. März. Geöffnet ist die Medizinische Zentralbibliothek montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr, sonnabends von 10 bis 18 Uhr und bis 12. Februar auch sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Lesung zum Gedenkjahr 2023 auf dem Magdeburger Willy-Brandt-Platz

Mit einem „Gedenkjahr Magdeburg 2023“ haben der Verein Miteinander, das Bündnis gegen Rechts Magdeburg und die Stadtbibliothek eine Kampagne ins Leben gerufen, mit der an die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 erinnert wird. Mit einer breitgefächerten Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus sollen Magdeburger Gedenkorte und ihre Geschichten neu und wieder entdeckt werden.

Der Künstler Herbert Beesten und der Magdeburger Museumsfachmann Tobias von Elsner tragen in diesem Rahmen am Montag ab 16 Uhr vor dem Magdeburger Hauptbahnhof Zeugnisse Prominenter aus dem Jahr 1933 vor. Die ausgewählten Texte lassen die Bandbreite der Reaktionen auf die „Machtergreifung“ erahnen. Vorgetragen werden Texte von Schriftstellern und Publizisten wie Joseph Roth, Kurt Tucholsky und Sebastian Haffner, der Dramatiker Bertolt Brecht, aber auch der Hitler gleichsam religiös ergebene Joseph Goebbels.

Musikalisch wird die szenische Lesung von dem ukrainischen Künstler Enver Ibragimov am Saxofon ausgestaltet.

Ort der Erinnerung ist das in den Boden eingelassene Mahnmal, das auf dem Willy-Brandt-Platz an die Deportationen jüdischer Magdeburger erinnert.

Offene Bühne im Magdeburger Schauspielhaus

„Kerben – Open Stage“ heißt es am Montag ab 20.30 Uhr im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die offene Bühne stehe bei freiem Eintritt offen „für alle, die Musik live hören oder machen wollen“, heißt es in der Ankündigung. Durch das Programm führen Hausfreund Semanski und Daria Majewski. Wer auftreten möchte, kann einfach die Mitarbeiter des Theaters an dem Abend ansprechen oder sich per E-Mail unter [email protected] melden.

Der Einlass zu dem musikalischen Abend beginnt um 19.30 Uhr. Neben dem Termin diesen Montag seien weitere für den 13. Februar, den 13. März, den 10. April, den 15. Mai und den 12. Juni geplant.

Dokumentarfilm begleitet Jungen beim Erwachsenwerden

„Ein dokumentarisches Pendant zu Boyhood“, nannte der Filmdienst die Langzeitdoku „Kalle Kosmonaut“, die derzeit im Moritzhof am Moritzplatz in Magdeburg gezeigt wird. Das Filmteam begleitet einen Jungen beim Erwachsenwerden und auch dabei, wie er unter anderem ins Gefängnis muss.

Gezeigt werden Bilder, wie der 16-jährige Kalle durch eine Brachlandschaft in Berlin streift. Und wie er hier eine folgenschwere Tat bereut, die sein Leben verändern wird. „Ich weiß nicht, wie's angefangen hat, die ganze Geschichte mit mir”. Oder alle mit 10. Nachts allein im Kiez. Oder die erste Liebe, die Jugendweihe, Mutproben auf den Fernwärme-Rohren der Stadt.

Vorstellungen sind für Montag, Dienstag und Donnerstag um 17.30 Uhr sowie für Mittwoch, 17 Uhr, geplant.

Wanderung durch Stadtfeld und das Neustädter Feld

Tagtäglich organisiert die Wanderbewegung Magdeburg Veranstaltungen in und bei Magdeburg. Für Montag beispielsweise steht eine Wanderung unter dem Titel „Spielende Kinder“ auf dem Programm. Auf einer Strecke von 14 Kilometern geht es vom Treffpunkt am Hauptbahnhof nach Stadtfeld und ins Neustädter Feld. Treff ist um 9 Uhr am Hauptbahnhof.

Die Teilnahme an den Wanderungen ist für Nichtmitglieder kostenpflichtig. Die Startgebühr beträgt drei Euro für Erwachsene, für Kinder einen Euro.