Für den Magdeburger Künstler Frank Borisch geht es ohne Malen nicht

Eine kleine Auswahl aus dem Schaffen des Magdeburger Malers Frank Borisch präsentiert gegenwärtig die Galerie „Himmelreich“. Bis zum 15. Oktober 2021 sind dort Arbeiten in Pastell, Öl und Acryl unter dem schlichten Titel „Bilder“ zu sehen.

Frank Borisch legte beim Ausstellungsaufbau selbst mit Hand an. Sein Bild ?Ostseehimmel I/Hel? entstand 2019.

Magdeburg - Viele Worte liegen dem Künstler nicht. Dass die Schau seinem 80. Geburtstag gilt, erwähnt Frank Borisch nur am Rande. Damit sei es wohl wieder einmal fällig gewesen, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, erzählt er mit einem Lächeln im Gesicht. Ganz nebenbei wird von ihm das eine oder andere Bild geradegerückt, die Reihenfolge an wenigen Stellen verändert. Zupacken ist seine Sache.