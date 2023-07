Magdeburg-Stadtfeld 1. FC Magdeburg: Passende Bestattungen für Fans mit besonderen Wünschen

Ein Schaufenster in Blau-Weiß und mit Utensilien des 1. FCM zieht in Magdeburg-Stadtfeld neuerdings die Blicke auf sich. Ein Magdeburger Bestattungshaus kommt besonderen Wünschen verstorbener Fans nach. Ruhe in Frieden in Stadionnähe - sogar spezielle Gräber gibt es in anderen Städten.