Magdeburg (vs) - Es ist da, der jüngste FCM-Nachwuchs. Gerade einmal 3345 Gramm wog das kleine Wunder nach seiner Geburt, als es im Klinikum Magdeburg das Licht der Welt erblickte und seinen Eltern Freudentränen in die Augen getrieben haben dürfte.

Eines steht jedoch fest: Der kleine Junge, der mit 51 Zentimetern Länge am Mittwochabend um kurz nach 21 Uhr geboren wurde, dürfte in Zukunft mächtig stolz auf seinen Papa sein. Denn der ist in Magdeburg und unter Fußballfans kein Unbekannter: Der kleine Mika, so der Name des Babys, ist der Sohn von Alexander Bittroff (34), dem Innenverteidiger vom 1. FC Magdeburg.

Die frischgebackenen Eltern mit ihrem Sonnenschein Mika. Foto: Klinikum Magdeburg

"Die geburtsbegleitende Hebamme Frau Sabine Beneke und die Assistenzärztin Frau Anika Benfoughal freuen sich, dass es der jungen Mama Anne Bittroff und ihrem Söhnchen gut geht", heißt es von Seiten des Klinikums. Für die Geburtsstation ist es bereits das 1175. Baby, das dort das Licht der Welt erblickte.

Für die beiden frischgebackenen Eltern ist es das erste Kind. Für die 30-Jährige und ihren Mann bricht nun eine Zeit intensiven Kennenlernens in der kleinen Familie an.