In Magdeburg bleiben nach einer Gassperre in vielen Wohnungen die Heizungen weiter kalt.

Magdeburg - Das große Bibbern geht in mehreren von einer Gassperre betroffenen Häusern in Magdeburg-Rothensee am Wochenende weiter. Auch am Freitag, 7. Februar 2025, gab es für viele Mieter noch kein positives Signal.