Gastronomie: Magdeburger Kultkneipe „Canapé" feiert rundes Jubiläum

Das „Canapé" war in den 1990er Jahren eine der angesagtesten Lokale in Magdeburg. Kreative und Alternative trafen sich dort. Bis heute hat die Kultkneipe überdauert, jetzt wird Jubiläum gefeiert.

Die Magdeburger Kneipe "Canapé" feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Hier eine Aufnahme vom ersten Standort in Stadtfeld.

Magdeburg - Es war Ende Februar 1992, als Birger Kriegenburg zum ersten Mal Gäste in zwei zusammengelegten und zur Kneipe umgebauten Hinterhofwohnungen an der Olvenstedter Straße begrüßte. „Canapé – Café Kneipe Kunst“ stand über dem Eingang und selbiges sollte zu einem der beliebtesten Szenetreffs in den 1990er Jahren werden. Kreative und Alternative standen auf den besonderen Altbaucharme im Innenhof.