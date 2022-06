GDL-Streik sorgt auch in Magdeburg für Zugausfälle

Magdeburg. - Reisende am Hauptbahnhof Magdeburg mussten sich am Montag auf Zugausfälle oder lange Wartezeiten einstellen. Grund war der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Güter- und Personenverkehr. Der Fahrplan musste deshalb mächtig ausgedünnt werden. Züge verkehrten meist nur in drei- oder vierstündigem Takt, für andere Linien wie etwa Magdeburg-Braunschweig plante die Bahn am Montag in unregelmäßigem Takt einen Busnotverkehr verkehren zu lassen.