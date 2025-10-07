Magdeburg hält inne. Am Jahrestag des Anschlags am 20. Dezember bleibt nicht nur der städtische Weihnachtsmarkt geschlossen. Auch private Anbieter schließen sich an. Mit einer Ausnahme.

Gedenken oder Geschäft? Warum ein Wintermarkt in Magdeburg am 20. Dezember öffnet

Der Wintermarkt der Schweizer Milchkuranstalt im Fürstenwallpark Magdeburg hat sich zum Besuchermagneten entwickelt. Er wird auch am 20. Dezember öffnen.

Magdeburg. - Der 20. Dezember 2024 hat sich als schrecklicher Tag in die Seele der Magdeburger eingebrannt und tiefe Wunden gerissen. Am ersten Jahrestag des Anschlags pausiert der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt und lässt Raum für das Gedenken. Auch andere, kommerzielle Märkte, ziehen mit. Nur der Wintermarkt der Schweizer Milchkuranstalt öffnet.