Magdeburg - „Bodo – Ruhe in Frieden“ stand am Montag, 3. Juni 2024, auf einem Plakat, das an einem Baum in unmittelbarer Nähe zum Eingang des Magdeburger Hauptbahnhofs angebracht war. Viele Menschen hatten darauf unterschrieben.