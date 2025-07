Magdeburg. - In Magdeburg ist die Liebe zum 1. FC Magdeburg allgegenwärtig – insbesondere in den ostelbischen Stadtteilen zeigen viele Fans ihre Verbundenheit mit dem Club durch Sticker, die auf Laternen, Mülleimern oder Geländern kleben. Was für die einen ein Ausdruck echter Fankultur ist, bleibt für andere Sachbeschädigung. Bei vielen Anwohnern auf dem Werder ist die Geduld inzwischen am Ende.

