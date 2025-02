Verkehr und Bauen Gefahr für Radfahrer in Magdeburg: Hier klafft eine Lücke im Wegenetz - Streit um Ausbaupläne

An der vielbefahrenen Brenneckestraße in Magdeburg gibt es eine Lücke im Radwegenetz. Diese soll geschlossen werden. Doch die Pläne bedeuten Eingriffe in private Grundstücke. Es könnten sogar Enteignungen drohen.