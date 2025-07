Magdeburg - Die kulturelle Vielfalt Magdeburgs ist seit dem 3. Juli im Welcome Service der Stadt zu erleben. In den Räumen am Breiten Weg präsentieren der Stadtmarketingverein und die Ottostadt die Ausstellung zur Stadtmarketing-Kampagne „Otto ist international“, die auch die Volksstimme unterstützt hatte.

Die Kampagne „Otto ist international“ habe Menschen in den Fokus gerückt, die aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten stammen und Magdeburg durch ihre Geschichten bereicherten. Von Fachkräften, die ihre Erfahrungen aus der Welt hier einbringen, bis hin zu Studenten, die die Stadt zu ihrem neuen Zuhause machen, stehen ihre Erlebnisse exemplarisch für die gelebte Weltoffenheit, hieß es aus der Magdeburger Stadtverwaltung. Bis heute sei das Thema von großem Interesse. Weiterhin hätten den Stadtmarketingverein Vorschläge erreicht für die lose Fortführung der Porträt-Reihe.

Internationale Fachkräfte und Studenten

Die beeindruckenden Geschichten und Bilder, die nichts an Aktualität eingebüßt hätten, sind jetzt in den Welcome Service umgezogen – der zentralen Anlaufstelle für internationale Fachkräfte und Studierende am Breiten Weg 120 A, hieß es weiter.

Lesen Sie auch:70 Magdeburger aus Ost und West erzählen ihre Lebenswege.

Bei der Eröffnung der Ausstellung erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris: „Wer nach Magdeburg kommt, erlebt eine Willkommenskultur." Diese Ausstellung zeige, dass die Stadt von Offenheit und einem respektvollen Miteinander geprägt sei.

Dynamische und vielfältige Gemeinschaft

Steffen Schüller, Vorstandsvorsitzender des Stadtmarketingvereins, betonte: Die Geschichten der Kampagne seien ein Spiegel dessen, was Magdeburg ausmache: eine dynamische und vielfältige Gemeinschaft, in der Internationalität nicht nur ein Schlagwort sei, sondern zum Alltag gehöre.

Christiane Pruschek vom Welcome Service der Landeshauptstadt Magdeburg unterstrich, dass die Schau zeige, wie wichtig gelebte Offenheit sei. Diese Geschichten machten Mut und zeigten, dass Magdeburg eine Stadt ist, in der jeder seinen Platz finden kann.

Die Ausstellung „Otto ist international“ steht allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung.