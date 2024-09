Verkehr und Bauen Gefahr für Radfahrer in Magdeburg: Warum Schutzstreifen seit Jahren auf sich warten lässt

Mit einem geschützten Fahrstreifen soll die Situation für Radfahrer an der vielbefahrenen Straße Am Fuchsberg in Magdeburg verbessert werden. 2021 hat der Stadtrat dies beschlossen, doch die Verwaltung plant immer noch.