Verkehr in Magdeburg Gefahrenstelle für Radfahrer: Streit über Lücke im Wegenetz

An der vielbefahrenen Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau klafft eine Lücke im Radwegenetz. Laut einem Beschluss im Stadtrat sollte hier eigentlich ein Radweg markiert werden. Doch was passiert ist, weicht davon ab. Das sorgt für Kritik.