Wie aus dem Mittelalter Gehen weg wie warme Semmeln: Steinzeitdorf Magdeburg verkauft frisches Brot aus dem Ofen
Im Steinzeitdorf Randau wird mit Holzfeuer und viel Handarbeit Brot ganz frisch gebacken – ganz ohne moderne Technik. Ein Magdeburger zeigt, wie das geht und was ein Laib kostet.
03.11.2025, 17:30
Magdeburg. - Wer in Magdeburg-Randau frisches Brot sucht, wird im Steinzeitdorf fündig. Fast täglich ziehen hier duftende Laibe aus dem Lehmofen – handgemacht und fast gänzlich ohne moderne Technik. Wer eines ergattern will, sollte früh kommen und ein paar Besonderheiten kennen.