Im Steinzeitdorf Randau wird mit Holzfeuer und viel Handarbeit Brot ganz frisch gebacken – ganz ohne moderne Technik. Ein Magdeburger zeigt, wie das geht und was ein Laib kostet.

Gehen weg wie warme Semmeln: Steinzeitdorf Magdeburg verkauft frisches Brot aus dem Ofen

Frisch aus dem Lehmofen: Mike Amthor präsentiert einen Korb mit duftenden Broten vor der selbstgebauten Backhütte im Steinzeitdorf Randau – gebacken wie vor hunderten Jahren, ganz ohne Strom und Technik.

Magdeburg. - Wer in Magdeburg-Randau frisches Brot sucht, wird im Steinzeitdorf fündig. Fast täglich ziehen hier duftende Laibe aus dem Lehmofen – handgemacht und fast gänzlich ohne moderne Technik. Wer eines ergattern will, sollte früh kommen und ein paar Besonderheiten kennen.