weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Wie aus dem Mittelalter: Gehen weg wie warme Semmeln: Steinzeitdorf Magdeburg verkauft frisches Brot aus dem Ofen

Wie aus dem Mittelalter Gehen weg wie warme Semmeln: Steinzeitdorf Magdeburg verkauft frisches Brot aus dem Ofen

Im Steinzeitdorf Randau wird mit Holzfeuer und viel Handarbeit Brot ganz frisch gebacken – ganz ohne moderne Technik. Ein Magdeburger zeigt, wie das geht und was ein Laib kostet.

Von Romy Bergmann 03.11.2025, 17:30
Frisch aus dem Lehmofen: Mike Amthor präsentiert einen Korb mit duftenden Broten vor der selbstgebauten Backhütte im Steinzeitdorf Randau – gebacken wie vor hunderten Jahren, ganz ohne Strom und Technik.
Frisch aus dem Lehmofen: Mike Amthor präsentiert einen Korb mit duftenden Broten vor der selbstgebauten Backhütte im Steinzeitdorf Randau – gebacken wie vor hunderten Jahren, ganz ohne Strom und Technik. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Wer in Magdeburg-Randau frisches Brot sucht, wird im Steinzeitdorf fündig. Fast täglich ziehen hier duftende Laibe aus dem Lehmofen – handgemacht und fast gänzlich ohne moderne Technik. Wer eines ergattern will, sollte früh kommen und ein paar Besonderheiten kennen.