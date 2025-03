In Magdeburg wurde eine weiteres sogenanntes Geisterrad aufgestellt. Die weißen Fahrräder am Straßenrand sind gleichzeitig Mahnmal und Aufforderung zum Handeln.

Geisterrad erinnert in Magdeburg an tödlich verunfallte Radfahrerin

In Magdeburg wurde ein weiteres Geisterfahrrad aufgestellt. Es erinnert an eine Radfahrerin, die bei einem Verkehrsunfall verstorben war.

Magdeburg - „Radfahrerin, 78 Jahre, 1. Oktober 2024“ steht auf dem kleinen Schild, daneben ein schwarzes Kreuz. Es hängt an dem schneeweiß angemalten Fahrrad, das seit 24. März 2025 an einem Strommast in Magdeburg angeschlossen ist.