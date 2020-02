Die Magdeburger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf eine Gruppe Geldautomatenknacker geben kann.

Magdeburg (vs) l Die Magdeburger Polizei sucht Zeugen, welche die Fahndung nach drei mutmaßlichen Bankräubern untersützen können. Am frühen Morgen des 4. Februar 2020 haben die Unbekannten gewaltsam den Geldautomat in einer Bankfiliale im Breiten Weg an der Ecke zur Himmelreichstraße geöffnet.

Die Tat ereignete sich zwischen 6 und 6.05 Uhr am Morgen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Tatverdächtigen Bargeld im oberen fünfstelligen Bereich erbeutet. Die Personen waren zum Tatzeitpunkt maskiert mit Sturmhauben und dunkel gekleidet.

Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0391 / 546 5196 bei der Polizei, zu melden.