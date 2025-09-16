Magdeburg ist beim „Gender Award 2025“ für vorbildliche Gleichstellungsarbeit geehrt worden. Die Landeshauptstadt setzte sich gegen Münster durch. Was die Stadt besonders gut macht.

Magdeburg. - Die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts hat beim „Gender Award 2025“ im April den ersten Preis in der Kategorie für Kommunen über 100.000 Einwohner gewonnen. Nicht ohne Grund.

Damit würdigte die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen die strategische und vielseitige Gleichstellungsarbeit in Magdeburg.

Magdeburg überzeugte mit einer breit angelegten Gleichstellungsstrategie: vom Gender-Mainstreaming über konkrete Budgetziele bis hin zu einer geschlechtergerechten Kinder- und Jugendhilfeplanung.

Projekte wie ein Eltern-Kind-Zimmer im Rathaus oder hohe Frauenanteile in kommunalpolitischen Gremien zeigten, dass Chancengleichheit hier aktiv gelebt wird. Dies berichtet unter anderem auch der Spiegel.

Bemerkenswert ist das vor allem, weil sich die Stadt auch mit politischen Gegenwinden, etwa Debatten um gendergerechte Sprache oder Mehrheiten der AfD im Stadtrat, auseinandersetzen muss.

Gendern in Sachsen-Anhalt: Brötchentüten, Netzwerke und viele Stellschrauben

Kleinigkeiten können in einer Stadt viel verändern. Ein Beispiel: Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen verteilen lokale Bäckereien jedes Jahr Brötchentüten mit Hilfsangeboten.

Daneben wirken Frauennetzwerke, Gewaltschutzstellen, Arbeitskreise für Mädchenarbeit und ein eigener Familien- und Gleichstellungsausschuss im Stadtrat. Gleichstellung, so die Jury, funktioniere wie ein großes Puzzle, an dem viele Stellen der Stadtverwaltung gleichzeitig arbeiten.

Hinter Magdeburg folgt Münster mit dem zweiten Platz bei den Großstädten. In der Gruppe der Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern erreichte Kleve der ersten und Verden den zweiten Platz.