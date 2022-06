Video: Internationaler Wettbewerb über die großen Ziele eines kleinen Pianisten aus Magdeburg

Ein angehender Pianist aus Magdeburg ist derzeit fleißig am Üben. Xunliang Fan hat es ins Finale eines internationalen Wettbewerbes in Tiflis (Georgien) geschafft.

Magdeburg - Schon sein halbes Leben lang spielt Xunliang Fan Klavier – und hat darin seine Leidenschaft gefunden – aber auch die Bretter, die die Welt bedeuten. Der Neunjährige hat große Ziele, spielt Klavier, weil er große Konzerte geben und viele Zuschauer erfreuen möchte. Und seine Lehrerin Babette Bruns am Konservatorium sieht durchaus Talent. „Er hat Freude am Klavierspiel, das merkt man“, sagt sie, „und er entwickelt bereits eine gute Klangvorstellung.“ Außerdem lerne er sehr schnell, was die Klavierlehrerin natürlich freut, die ihn seit Anfang des Jahres unterrichtet.