Verkehr in Magdeburg Geschützter Radstreifen am Fuchsberg soll 2023 kommen

Schon lange wird über einen Lückenschluss in der Radinfrastruktur „Am Fuchsberg“ in Magdeburg diskutiert. Ein geschützter Radstreifen soll künftig für mehr Sicherheit sorgen. Die Umsetzung hat indes Auswirkungen auf Parkplätze und eine Kreuzung an der Straße.