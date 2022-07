Bakterien-Alarm! Weiterhin Badeverbot im Magdeburger Strandbad

Wegen eines Bakterienbefalls bleibt das Strandbad Neustädter See in Magdeburg auch über das Wochenende als Badegewässer gesperrt.

