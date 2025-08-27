Anfang September 2025 wird zum sechsten Mal das Kulturbrücke-Festival im Stadtpark Magdeburg gefeiert. Die plötzliche Sperrung der Hubbrücke beschäftigte nun auch die Organisatoren.

Gesperrte Hubbrücke: So kommt man zum Kulturbrücke-Festival

Das Kulturbrücke-Festival wird seit 2020 jährlich an der Hubbrücke gefeiert.

Magdeburg. - Die Vorbereitungen für die sechste Auflage des Kulturbrücke-Festivals am Magdeburger Elbufer gehen in diesen Tagen auf die Zielgerade. Das Programm für die dreitägige Veranstaltung am Rand des Stadtparks steht. Nun kam die Sperrung der Hubbrücke durch den privaten Eigentümer plötzlich dazwischen.