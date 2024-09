Das Kulturbrücke Festival geht in die nächste Runde: Zum fünften Mal können Magdeburger bei Musik, Literatur und Tanz drei Tage lang an der Hubbrücke zusammenkommen. Was die ehemaligen Kandidaten von Magdeburger des Jahres in diesem Jahr planen.

Magdeburg - Ein heißer Sommertag in der Landeshauptstadt, die Hubbrücke wirft ihre Schatten auf die Elbe, während kleine Gruppen am Ufer entlang schlendern. Musik weht über das Wasser, vermischt sich mit dem Klang von Gesprächen und dem Lachen von Menschen. Am kommenden Freitag, 6. September 2024, werden die Elbwiesen wieder Schauplatz des Kulturbrücke Festivals und vereinen drei Tage lang Musik, Tanz sowie verschiedene Mitmach-Aktionen.

Es gibt Bogenschießen, Yoga, Graffiti und weitere Workshops, die alle Generationen zusammenbringen sollen, meint Vorsitzender des Vereins Marco Dankel. Kleine Party als Ursprung Der 33-Jährige ist eigentlich Softwareentwickler und hat vor mittlerweile fünf Jahren den Verein gegründet.

Alles begann mit einer kleinen Party: Die Anfänge des Kulturbrücke Festivals in Magdeburg

Die Idee kam ihnen, als sie 2019 eine Party auf der Hubbrücke feierten. Damals noch im kleinen Rahmen beisammen gesessen, wollte die Freundesgruppe einen Ort schaffen, an dem möglichst viele Menschen zusammenkommen können.

Das war der Startpunkt von dem Kulturbrücke Festival, das von den etwa 20 Mitgliedern zwischen 20 und 40 Jahren des Vereins Kulturbrücke organisiert wird und das heute viele Magdeburger kennen.

Etwa 2.000 Besucher zieht es seitdem Jahr für Jahr auf die Elbwiesen – ein besonders eindrucksvoller Ort in Magdeburg, der mit der Hubbrücke und der Elbe dem ganzen Event eine ganz besondere Atmosphäre vermittele, sind sich die Vereinsmitglieder einig. Das ist neu Besonders in den Abendstunden steht Musik und Tanz im Vordergrund des Festivals.

Drei Bühnen für Musik an der Hubbrücke

In 2023 hatte es laut Aussage des Vereins den Wunsch gegeben, noch mehr unterschiedliche Musikstile anzubieten. „Deshalb haben wir in diesem Jahr nicht mehr nur zwei, sondern gleich drei Bühnen“, erklärt Vereinsmitglied Antonia Albrecht. Auf dieser soll vor allen Dingen Techno-Musik gespielt werden, etwa 15 bis 20 Musikerinnen und Musiker werden die Bühnen an den drei Tagen bespielen.

Abseits dessen wird es wie in den vergangenen Jahren tagsüber auch verschiedene Workshops für alle Altersgruppen geben, erzählen die Vereinsmitglieder. Die Palette reicht von Graffiti-Workshops bis hin zu Bogenschießen und Yoga.

Auch in 2024 hofft der Verein Kulturbrücke auf eine hohe Besucherzahl, wie im vergangenen Jahr. Dort hatten sie allein am Sonnabend knapp 1.000 Besucher gezählt.

Magdeburger des Jahres 2023

„Ein Festival auf die Beine zu stellen ist sehr anstrengend, aber auch sehr erfüllend. Vor allen Dingen dann, wenn man die ganzen Menschen sieht, die Spaß haben“, meint Vorsitzender Marco Dankel.

Dass er und der Verein im vergangenen Jahr als Magdeburger des Jahres nominiert waren und als 10. Sieger aus dem Wettbewerb herausgingen, habe zwar keine großen wirtschaftlichen Veränderungen gebracht. „Aber man hat schon gemerkt, dass wir auf jeden Fall bekannter geworden sind“, hält Marco Dankel fest.

Weitere Informationen zum Programm der Kulturbrücke gibt es auf ihrer Website unter kulturbruecke-md.de.

Der Eintritt und die Workshops sind kostenlos. Los geht es am Freitag um 15 Uhr und endet wie auch am Sonnabend um 23 Uhr. Am Sonntag ist um 21 Uhr Schluss. Für den Auf- und Abbau werden noch Unterstützer gesucht. Die können sich an info@kulturbruecke-md.de wenden.