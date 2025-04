Gesperrte Ringbrücke in Magdeburg: So geht's zu einer Behelfsbrücke

Marodes Bauwerk am Damaschkeplatz

Die Ringbrücke über den Magdeburger Damaschkeplatz muss abgerissen werden. An ihre Stelle soll zunächst eine Behelfsbrücke rücken.

Magdeburg. - Nach der Sperrung der maroden Ringbrücke über den Damaschkeplatz in Magdeburg soll zunächst eine Behelfsbrücke an ihre Stelle rücken. Wie das funktioniert, woher man so eine Behelfsbrücke bekommt und wie der aktuelle Stand ist.