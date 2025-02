Anfang des Jahres ist in einem Haus in Magdeburg die Kellerdecke eingebrochen – mit zahlreichen Folgen für Eigentümer und Nachbarn. Nun sprechen die Betroffenen über Sorgen danach und kritisieren den Zustand der Straße. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem hohen Tempo und dem Schaden?

Die Risse im Asphalt bereiten den Anwohnern am Kümmelsberg in Magdeburg-Diesdorf Sorgen.

Magdeburg - Das kurzzeitige Tempolimit von 10 Kilometer pro Stunde am Kümmelsberg sorgte für Verwirrung unter den Verkehrsteilnehmern. Der Grund: In einem Haus am Kümmelsberg ist die Kellerdecke eingebrochen. Das war am 3. Januar. Tempo 10 sollte die Erschütterungen reduzieren, bis sich die Lage im Haus stabilisiert hat. Seit Wochen gilt nun wieder regulär Tempo 30. Jetzt sprechen die betroffenen Eigentümer.