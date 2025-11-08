SCM, Events und Handball-WM: In Magdeburg wird über die Zukunft der Getec-Arena diskutiert. Drei Szenarien standen bisher zur Wahl – Sanierung, Modernisierung oder ein Neubau an anderer Stelle. Jetzt kommt eine vierte Option ins Spiel.

Magdeburgs Handball-Tempel vor der Entscheidung: Was wird aus der Getec-Arena?

Die Getec-Arena ist Spielstätte des SC Magdeburg und beliebte Veranstaltungslocation. Nach fast 30 Jahren ist sie aber auch stark sanierungsbedürftig.

Magdeburg. - Seit fast 30 Jahren schlägt in der Getec-Arena das Herz des Magdeburger Sports. Hier wurde gejubelt, gezittert und Geschichte in Grün-Rot geschrieben. Die einstige Bördelandhalle ist das Wohnzimmer des SC Magdeburg, Bühne für große Spiele, laute Konzerte und unvergessliche Momente. Doch die Jahre haben Spuren hinterlassen: Das Dach ist sanierungsbedürftig, Leitungen und Lüftung ächzen unter der Dauerbelastung, und auch der Boden hat seine besten Tage hinter sich.