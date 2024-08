Damit mehr Magdeburger Fans Platz haben Handball-Hype Deutschland: Neue Arena für den SCM möglich?

In der Getec-Arena in Magdeburg haben 6.600 Handball-Fans Platz. Die Halle ist oft ausverkauft. Da werden Rufe nach einer größeren Arena für den SCM laut. Zumal der Sanierungsbedarf in der Getec-Arena groß ist.