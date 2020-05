Die berühmten Gruson-Gewächshäuser in Magdeburg waren Ziel eines Einbrechers.

Magdeburg (vs) l Ein 39-jähriger Magdeburger hat am 17. Mai 2020 Teile von Kakteen aus den Gruson-Gewächshausern gestohlen. Polizeibeamte waren gegen 21.10 Uhr in der Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau unterwegs, als sie beobachteten, wie ein Mann mit zwei Tüten zügig die Baustelle der Gewächshäuser verließ. Die Beamten kontrollierten den Mann daraufhin und fanden in dessen Tüten Teile von Kakteen und eine Säge.

Tatwaffe Säge

Der 39-Jährige hatte sich widerrechtlich Zugang zu einem der Gewächshäuser, das gerade umgebaut wird, verschafft. Dort entfernte der Täter von mehreren großen Kakteen die oberen Teile mit einer Säge. Die Polizisten stellten die beiden Tüten mit den Kakteenteilen sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.