Ein 43-jähriger Mann hatte am Schellheimer Platz mit Pfeil und Sportbogen auf Autos geschossen. Foto: Tom Wunderlich

Ein Mann hat in Magdeburg mit Pfeil und Bogen auf Autos geschossen. Das Sondereinsatzkommando der Polizei überwältigte ihn.

Magdeburg l In der Nacht zum Montag ist es im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost zu einem Polizeigroßeinsatz gekommen. Ein 43-jähriger Mann hatte am Schellheimer Platz mit Pfeil und Sportbogen auf Autos geschossen. In zwei Volkswagen steckten Pfeile drin.

Da das Gefährdungspotenzial des Mannes unklar war, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) des

Landeskriminalamtes alarmiert. Die Elitepolizisten machten kurzen Prozess und warfen eine Blendgranate in ein Fenster, das der Mann kurz zuvor zerschlagen hatte. Sie stürmten die Wohnung und überwältigten ihn.

Er hatte sich zuvor bereits beim Einschlagen der Fensterscheibe selbst verletzt. Er wurde mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. In der Wohnung selbst stellten die Beamten später mindestens drei Sportbögen und ein Schwert sicher. Warum der Mann mit Pfeil und Bogen um sich schoss, ist noch unklar.