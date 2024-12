Magdeburg - Noch in dieser Woche möchten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) über die neue Linienführung der Straßenbahnlinien im Stadtzentrum informieren. Am 16. Dezember nämlich soll die Gleiskreuz am Magdeburger Hasselbachplatz abgeschlossen werden. Was bedeutet dies für den Verkehr in Magdeburg? Und wo klemmt es noch?

Damit, so sagte MVB-Sprecher Tim Stein gegenüber der Volksstimme, wird die Otto-von-Guericke-Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Spätestens am 20. Dezember soll der Hasselbachplatz auch für Autos wieder geöffnet sein.

Wie es um Baustelle Hallische Straße in Magdeburg steht

Mit dem Abschluss des MVB-Gleisbaus allerdings einher geht keine Freigabe der Hallischen Straße. Denn hier laufen weiterhin die Arbeiten an den Eisenbahnbrücken für die Eisenbahnstrecken zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Buckau. Michael Reif, Sprecher der Magdeburger Stadtverwaltung, sagte jetzt auf Nachfrage: „Inzwischen liegt unserer Straßenverkehrsbehörde auch ein Antrag auf weitere Vollsperrung bis 18. April vor.“

Der Bitte aus der Leserschaft der Volksstimme, die Hallische Straße wenigstens während der Baupause in der Zeit um den Jahreswechsel für den Fußgänger- und Radfahrer-Verkehr freizugeben, erteilte die Stadt eine Absage: Nach dem „derzeitigen Kenntnisstand“ sei eine solche provisorische Teilfreigabe ausgeschlossen.

Was in der südlichen Altstadt in Magdeburg alles gebaut wird

Bei den Großbaustellen am Hasselbachplatz handelt es sich zum einen um den Ausbau des früheren Kasernengeländes zwischen Bahnstrecke, Sternstraße und Hallischer Straße für verschiedene Bereiche der Landespolizei. Unter anderem geht es direkt an der Hallischen Straße um die Sanierung eines Altbaus und um einen Neubau.

Ende 2025 könnten die Arbeiten abgeschlossen sein. Ende 2024 möchten die Verkehrsbetriebe ihre Arbeiten am Hasselbachplatz zum Abschluss bringen. Der Bereich der Bahnbrücken der Hauptstrecke soll bis 2026 fertiggestellt sein. Und ganz nebenbei sind die Städtischen Werke für den Bau von Kanälen im Untergrund ein Partner beim Bau rund um den Hasselbachplatz.