Gleisbau in Magdeburg-Rothensee: Das ändert sich für MVB-Fahrgäste und Straßenverkehr

Der Neubau der Straßenbahnstrecke in Magdeburg-Rothensee geht in die nächste Phase. Das bringt eine Reihe von Änderungen im Straßenverkehr mit sich.

Die Straßenbahnstrecke in Magdeburg-Rothensee wird erneuert.

Magdeburg - Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) informieren, wird die nächste Phase des Streckenneubaus auf dem August-Bebel-Damm am Montag, 4. April 2022, beginnen. Im Vorfeld muss dazu der Straßenbahnverkehr in Richtung Rothensee vom 1. bis 4. April unterbrochen werden.

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen auf der Westseite des August-Bebel-Damms zwischen der Grundschule Rothensee und der Scheidebuschstraße beginnt nun der Ausbau des stadtauswärtigen neuen Gleises, der Haltestelle „Schule Rothensee“ sowie der stadtauswärtigen Fahr- und Seitenbahn in diesem Streckenabschnitt, teilt das Verkehrsunternehmen weiter mit.

Die Verkehrsführung wird entsprechend der Planungen der anstehenden Bauphasen 2 und 3 angepasst. Konkret heißt das, dass die Bahnen am Baufeld vorbeifahren werden. Dazu müssen aber zunächst Bauweichen eingebaut werden. Das wird am ersten Aprilwochenende passieren.

Ersatzverkehr mit Bussen

Der Einbau der Bauweichen erfolgt vom 1. April, circa 22 Uhr, bis 4. April, circa 3.30 Uhr. In dieser Zeit wird der Straßenbahnverkehr auf dem August-Bebel-Damm unterbrochen. Die Bahnen der Linie 10 fahren nur bis zur Wendeschleife an der Pettenkoferstraße. Von dort wird ein Schienenersatzverkehr mit der Buslinie 40 für die Fahrgäste von und nach Rothensee eingerichtet. Die Nachtlinien N2 und N8 verkehren ebenfalls als Bus.

Zum Betriebsbeginn am 4. April soll der Straßenbahnverkehr dann wieder in der gewohnten Linienführung aufgenommen werden können. Zum barrierefreien Ausbau der Haltestelle „Schule Rothensee“ wird diese ebenfalls ab 4. April für beide Fahrtrichtungen nach Süden verlegt. Die MVB weisen darauf hin, dass die Ersatzhaltestellen nicht barrierefrei sind.

Mehrere Zufahrten gesperrt

Auch für die anderen Verkehrsteilnehmer ergeben sich durch die neue Bauphase Änderungen. So werden die Autos in beiden Richtungen über neu errichtete Fahrspuren zwischen Buschfeldstraße und Scheidebuschstraße am Baufeld vorbeigeleitet. Die Zufahrt zum Korbwerder wird für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt sein. Eine Umleitung wird über Havel- und Saalestraße eingerichtet.

Ebenfalls gesperrt ist die Zufahrt zur Gasereistraße. Diese wird über den Kraftwerk-Privatweg erreichbar sein. An der Scheidebuschstraße ist die Zu- und Ausfahrt vom August-Bebel-Damm beziehungsweise in den August-Bebel-Damm für den Rechtsabbiegeverkehr möglich, teilen die MVB weiter mit.

Folge von Elbehochwasser

Das Großprojekt Erneuerung der Straßenbahnstrecke August-Bebel-Damm ist eine Spätfolge des Elbehochwassers 2013. Die Schäden, die damals an den überspülten Gleisen entstanden sind, konnten nicht anders behoben werden. Deshalb wird die Strecke zwischen Schule Rothensee und Burger Straße nun in mehreren Bauphasen komplett erneuert. Die Kosten betragen fast 20 Millionen Euro, die aus dem Sonderprogramm Aufbauhilfe finanziert werden.