Am August-Bebel-Damm in Magdeburg-Rothensee gehen die Gleisbauarbeiten der MVB in eine neue Phase. Damit sind bereits am Wochenende viele Änderungen im Straßenverkehr verbunden. Wir zeigen, worauf geachtet werden muss.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben bereits für dieses Wochenende zahlreiche Einschränkungen im Straßenverkehr und Änderungen für die Verkehrsteilnehmer in Magdeburg-Rothensee angekündigt. Wir zeigen, auf was sich Reisende einstellen müssen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Der Neubau der Straßenbahnstrecke Rothensee geht am August-Bebel-Damm in Magdeburg in eine neue Phase. Damit seien auch zahlreiche Veränderungen für den Straßenverkehr verbunden, teilen die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit.

Demnach muss der Straßenbahnverkehr bereits am Wochenende vorübergehend unterbrochen werden, bevor die nächste Bauphase mit veränderter Verkehrsführung ab Montag kommender Woche, 5. September, vollumfänglich beginnt. Dann soll unter anderem eine Bahnstromtrasse unterhalb der Straßenbahngleise verlegt, die Verlegung einer 110 kV-Starkstromleitung vorbereitet und das stadteinwärtige Straßenbahngleis zwischen Scheidebuschstraße und Schule Rothensee, inklusive der gleichnamigen Haltestelle, neu gebaut werden, kündigen die MVB an.

Aus diesem Grund werde der Straßenbahnverkehr der Linie 10 wird weiterhin eingleisig an der Baustelle vorbeigeführt. Für das kommende Wochenende, 3. und 4. September, sei aber ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, so die MVB.

Der Autoverkehr werde hingegen ab Sonnabend, 3. September, am August-Bebel-Damm über den Korbwerder und die Saalestraße in Richtung Innenstadt umgeleitet. Autofahrer in Richtung Autobahn A2 müssten ebenfalls über die Saalestraße fahren, so die Verkehrbetriebe in der Mitteilung. Zugleich sei die Zufahrt vom August-Bebel-Damm zur Scheidebuchstraße und dem dortigen Nahversorger nur aus Richtung A2 möglich.

Von der Badeteichstraße und der Buschfeldstraße könne auf den August-Bebel-Damm in Richtung Innenstadt abgebogen werden.

Für den Fußgänger- und Radverkehr werde nach Angaben der MVB zwischen Korbwerder und Kraftwerk Privatweg die neue Seiten-Strecke an der Ostseite des August-Bebel-Damms freigegeben.

Das gilt es vom 2. September (22 Uhr) bis 4. September zu beachten: