Verkehr und MVB Wegen Gleisbauarbeiten kommt es zu einer neuen Sperrung in Magdeburg

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe erneuern ihre Straßenbahnschienen in der Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg. Am 5. August beginnt ein weiterer Abschnitt. Das geht mit Einschränkungen einher.