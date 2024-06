In Magdeburg sind Schienen der Straßenbahn gebrochen. Die Notreparatur läuft. Wegen der Baustelle ist der Weg zum Baden am Neustädter See zum Teil versperrt.

Gleishavarie in Magdeburg: Straßen zum Neustädter See für 14 Tage gesperrt

Magdeburg - Überrascht stehen Autofahrer am Dienstag, 25. Juni 2024, an der Kreuzung Klosterwuhne/Barleber Straße im Magdeburger Norden. In Richtung Neustädter See sind beide Straßen gesperrt, nur das Abbiegen zwischen Ebendorfer Chaussee und Lübecker Straße ist möglich.

Grund der Sperrung sind Schienenbrüche im Gleisbogen der Straßenbahn, wie Tim Stein, Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen die Schienen schnellstmöglich ausgetauscht werden.

Der Bahnverkehr ist nicht betroffen, aber die Nachtlinie N7 muss einen Umweg über den Magdeburger Ring fahren. Die Haltestellen Klosterwuhne und Neustädter Platz entfallen, eine Ersatzhaltestelle gibt es in der Ziolkowskistraße. Autofahrer sollten auch den Ring nutzen, so Stein. Die Arbeiten sollen voraussichtlich 14 Tage dauern.