Ab der Kreuzung Schmidtstraße ist die Kastanienstraße in Magdeburg in Richtung Rothensee für den Fahrzeugverkehr wegen Bauarbeiten der MVB gesperrt. Foto: Uli Lücke

Schäden an Gleisen der Straßenbahn in Magdeburg: Die Kastanienstraße ist wegen der Reparatur in eine Richtung gesperrt.

Magdeburg l Die Kastanienstraße im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ist seit 19. Februar 2020 in Richtung Rothensee gesperrt. In Höhe der Tankstelle waren bei einer Kontrolle am Tag zuvor Schäden an den Platten im Gleisbereich der Straßenbahn entdeckt worden, wie Tim Stein, Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), auf Volksstimme-Anfrage mitteilt. "Um eine Gefährdung für die Verkehrsteilnehmer auszuschließen, mussten wir kurzfristig handeln", erklärt er. Deshalb werden die Schäden nun umgehend beseitigt. "Auf einer Länge von circa 400 Metern müssen wir die Randplatten der Gleise austauschen. Durch die starke Beanspruchung durch den Schwerlastverkehr ist es hier zu Brüchen gekommen", erläutert Tim Stein. Die Reparatur soll voraussichtlich bis Freitag, 28. Februar 2020, dauern. Die Straßenbahnen der Linie 10 können ungehindert fahren, allerdings muss die Haltestelle Rostocker Straße stadtauswärts um 150 Meter vorverlegt. Der Autoverkehr in Richtung Rothensee wird umgeleitet.

Schlagwörter zum Thema: Baustelle | Gleisbau | Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe