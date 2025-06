Auf der Baustelle des Solarparks Calvörde West kommt es zu einem Einbruch mit einem Schaden von über 100.000 Euro. Was entwendet wird, sorgt nun für Aufsehen. Die Polizei sucht dringend Zeugen!

Dreiste Diebe schlagen bei Solaranlage in Calvörde zu

Unbekannte Täter in der Börde

Calvörde - Auf der Baustelle des im Aufbau befindlichen Solarparks Calvörde West der Firma Somikon an der Landesstraße (L) 24 kam es in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni zu einem Diebstahl. Lesen Sie dazu auch Unbekannte dringen gewaltsam in Tankstelle ein und stehlen Tresor - Grauer Audi gesucht