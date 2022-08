Graffiti in Magdeburg: So gestaltet ein Künstler die neue Wand

Graue Fassaden lassen sich in Städten häufig finden. In Magdeburg-Olvenstedt ist es bald eine weniger: Graffiti-Künstler Enrico Holze, der auch unter dem Namen Poke bekannt ist, lässt Kunst in die Stadt einziehen. Wie die Fassade aussehen soll und welche Verbindungen es zu einer lokalen Berühmtheit gibt.

Magdeburg - Ist er aufs Dach geklettert, um am höchsten Punkt seiner Umgebung in Ruhe nachdenken zu können? Plant er seine Zukunft? Und wie ist er da überhaupt hingekommen? Fragen und freie Gedanken sind das, was der Künstler im Betrachter der zukünftigen Hausfassade auslösen will. Doch was können Anwohner, Spaziergänger und Kunstliebhaber bald in Magdeburg-Olvenstedts neuer Hausfassade sehen?